Acompanhe o encontro desta terça-feira

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

A seção Ciência & Tecnologia ofereceu informações da atividade que realizam os cientistas argentinos, como uma ferramenta digital capaz de avaliar a pegada ambiental de cultivos usados pela indústria de base biológica e o desenvolvimento de uma nova estratégia molecular para diagnosticar as leishmanioses, entre outras novidades.

Por último, tivemos música: na seção Artista do Dia, apresentamos a trajetória da bem-sucedida música argentina Cazzu, a quem aproveitamos para escutar.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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