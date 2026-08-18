Acompanhe o encontro desta terça-feira

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

A seção Cultura & Espetáculos ofereceu informações sobre diversas novidades do mundo do cinema e um espetáculo que homenageia Rosita Quiroga, uma das pioneiras do tango e das cantoras mulheres do gênero.

O programa também dedicou um comentário para Lionel Messi, após a morte de seu pai.

Em uma carta publicada nas redes sociais, o jogador se despediu do pai, lembrando sua importância como pai, amigo e representante, e compartilhou a dor provocada por essa perda.

Por último, a seção Sabores Argentinos destacou o postre vigilante, típica e econômica sobremesa, uma tradição que divide os argentinos entre duas opções: com doce de marmelo ou de batata doce?

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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