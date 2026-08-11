Acompanhe o encontro desta terça-feira 

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Por sua vez, a seção Vida & Saúde ofereceu informações relevantes e dicas para cuidar melhor da nossa qualidade de vida e prevenir doenças.

Também tivemos o espaço para divulgar eventos da nossa vida cultural e, por último, tivemos música: na seção Datas Comemorativas, homenageamos Gustavo Cerati, um dos maiores gênios do rock latino-americano, líder do Soda Stereo e voz de uma música que reinventou o pop-rock em espanhol.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

Entre em contato

https://www.radionacional.com.ar/category/rae/portugues/

Mail: rae.julietagalvan@gmail.com

Mail/QSL: qslrae@gmail.com