Acompanhe o encontro desta terça-feira 

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

A seção Ciência & Tecnologia ofereceu novidades de achados e pesquisas de diversas áreas com destaque, como é habitual, da atividade em nosso país.

Por último, tivemos música: na seção Artista do Dia, visitamos a trajetória do cantor, compositor e pianista argentino Alejandro Lerner, reconhecido por suas baladas românticas e por sucessos como Todo a Pulmón, consolidando uma carreira de destaque na música latina.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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