Acompanhe o encontro desta terça-feira

O programa da RAE em português desta terça-feira trouxe o habitual DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

A seção Ciência & Tecnologia ofereceu informações e novidades relacionadas à atividade do CONICET (Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica da Argentina) e dos cientistas e inovadores argentinos.

Muito bem-vindo em diversas sobremesas da época fria do ano, no espaço dedicado a Sabores Argentinos falamos no doce de leite, um dos maiores símbolos da gastronomia do país, presente no dia a dia e em sobremesas tradicionais como os alfajores.

Por último, tivemos música: no espaço Datas Comemorativas, lembramos o nascimento de Eduardo Falú, em 7 de julho de 1923. Considerado um dos maiores violonistas e compositores da música folclórica argentina, Falú deixou um legado marcado pela valorização das tradições do país e por obras que se tornaram clássicos da cultura nacional.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.