Acompanhe o encontro desta sexta-feira

O programa da RAE em português desta sexta-feira começou com o Rotas Argentinas, segmento dedicado à promoção de destinos turísticos argentinos, um convite para descobrir a diversidade e a beleza deste país fascinante, e que nos levou hoje até a Ilha Martín García, um refúgio único no Rio da Prata, onde natureza exuberante, história e tranquilidade se encontram a duas horas de Buenos Aires.

Na sequência, apresentamos o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Em nossa data comemorativa, homenageamos Floreal Ruiz, um dos grandes intérpretes do tango, reconhecido pela sua voz expressiva e seu estilo refinado nas décadas de ouro do gênero.

E, por último, na seção dedicada ao cinema argentino comentamos Nove Rainhas, um thriller envolvente que acompanha dois golpistas em Buenos Aires durante um dia repleto de reviravoltas, combinando ritmo ágil, diálogos afiados e um desfecho surpreendente que o consagrou como um clássico do cinema argentino contemporâneo.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.