Acompanhe o encontro desta sexta-feira 

O programa da RAE em português desta sexta-feira começou com o Rotas Argentinas, segmento dedicado à promoção de destinos turísticos argentinos, um convite para descobrir a diversidade e a beleza deste país fascinante, e que hoje nos levou a visitar o Teatro Colón: aqui em Buenos Aires, um dos teatros de ópera com melhor acústica do mundo, símbolo da vida cultural argentina desde sua inauguração em 1908.

Na sequência, apresentamos o DX.COM.AR, espaço dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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