Acompanhe o encontro desta sexta-feira

O programa da RAE em português desta começou com o Rotas Argentinas, segmento dedicado à promoção de destinos turísticos argentinos, um convite para descobrir a diversidade e a beleza deste país fascinante, e que nos levou hoje até a La Plata, uma cidade que encanta por sua elegância planejada, seu rico patrimônio cultural e a harmonia entre amplas avenidas, praças arborizadas e uma arquitetura que a torna única na Argentina.

Na sequência, apresentamos o DX.COM.AR, espaço dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

E, por último, na seção Artista do Dia, apresentamos a trajetória de um artista singular: Gabo Ferro, cuja sensibilidade como músico e profundidade como historiador fizeram dele uma das vozes mais originais e marcantes da cultura argentina contemporânea.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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