Acompanhe o encontro desta segunda-feira

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou com o segmento Ciência & Tecnologia, um espaço para acompanhar descobertas que estão redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro. Hoje, entre outras novidades, falamos sobre desenvolvimentos realizados por cientistas do CONICET argentino.

O programa também contou com as seções Histórias da Argentina, que focou uma personagem singular: Hipólito Bouchard, um corsário francês, mas nacionalizado argentino; e, ainda, num prato tradicional da gastronomia judia, mas que ganhou muitos adeptos na Argentina, país onde também ganhou uma nova versão.

Por último, em Datas Comemorativas, falamos em Hugo Díaz: um armonicista argentino, nascido em 1927, considerado um dos maiores virtuoses da armônica na música folclórica, no tango e no jazz.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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