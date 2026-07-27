Acompanhe o encontro desta segunda-feira

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou com o segmento Cultura & Espetáculos, onde falamos de muitas coisas, dentre as quais a exposição “Belkis Ayón: Mito e desobediência”, no MALBA, primeira mostra da artista cubana em uma instituição argentina, e na estreia argentina de “As Aventuras de Alice no País das Maravilhas”, no Teatro Colón, balé de Christopher Wheeldon inspirado no clássico de Lewis Carroll e apresentado pelo Ballet Estable.
Na sequência, foi apresentada uma resenha sobre a série argentina O Eternauta, da Netflix, que se tornou um grande sucesso internacional ao adaptar o clássico da ficção científica de Héctor Germán Oesterheld, combinando suspense, crítica social e uma poderosa identidade argentina.
Por último, na seção Artista do Dia, destacamos a trajetória da argentina María Volonté, cantora, compositora e bandoneonista reconhecida por sua interpretação singular do tango e por sua capacidade de dialogar com diferentes gêneros musicais, levando a música argentina a públicos de todo o mundo.
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