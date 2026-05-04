Acompanhe o encontro desta segunda-feira

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou com o segmento Ciência & Tecnologia, um espaço para acompanhar descobertas que estão redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro.

Hoje, entre outras novidades, falamos sobre o satélite argentino ATENEA, desenvolvido no âmbito de uma colaboração entre a Comissão Nacional de Atividades Espaciais (CONAE), universidades e centros de pesquisa, com participação de equipes do CONICET.

Ele integrou a missão Artemis II, da NASA, lançada em 1º de abril de 2026, a primeira missão tripulada a orbitar a Lua em mais de 50 anos.

O programa também contou com a seção Cultura & Espetáculos, onde o destaque foi para a Feira Internacional de Livro de Buenos Aires, que acontece até 11 de maio e, mais uma vez, reafirma seu papel como ponto de encontro entre leitores, autores, editoras e profissionais do setor editorial.

Por último, em nosso espaço Datas Comemorativas, homenageamos Homero Manzi, um dos grandes poetas do tango, autor de clássicos como “Malena” e “Sur”.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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