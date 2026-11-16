O programa da RAE em português desta segunda-feira começou com o segmento Cultura & Espetáculos, onde falamos de muitas coisas, dentre as quais a estreia de um novo filme do diretor argentino Mariano Llinás, sobre o escritor Jorge Luis Borges. Falamos também em María Becerra, uma das vozes mais populares do pop urbano latino e que em julho deste ano cantou o hino argentino antes da final da Copa do Mundo contra a Espanha, em Nova Jersey.

Em nosso espaço Datas Comemorativas, lembramos o pintor Florencio Molina Campos, o escritor José Saramago, o único Nobel de Literatura em língua portuguesa, e os 84 anos do pianista e regente portenho Daniel Barenboim, cofundador da orquestra West-Eastern Divan, a quem ouvimos interpretando um tango.

Por último, na seção Artista do Dia, o destaque foi para Los Abuelos de la Nada, uma das bandas mais queridas do rock argentino. Foi fundada em Buenos Aires em 1967 pelo cantor Miguel Abuelo e viveu sua época de ouro nos anos 80, quando teve entre os integrantes um jovem Andrés Calamaro, autor de sucessos como “Mil horas” e “Sin gamulán”.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

Entre em contato

https://www.radionacional.com.ar/category/rae/portugues/

Mail: rae.julietagalvan@gmail.com

Mail/QSL: qslrae@gmail.com