Acompanhe o encontro desta quinta-feira

O programa da RAE em português desta quinta-feira contou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país.

Também tivemos novidades relacionadas com o cuidado da saúde e muitas lembranças, trazidas pela seção Datas Comemorativas, dentre as quais o voo do 14-bis em Paris, sob o comando do brasileiro Alberto Santos-Dumont: foi o primeiro recorde mundial de aviação reconhecido oficialmente pelo Aeroclube da França.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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