Acompanhe o encontro desta quinta-feira

O programa da RAE em português desta quinta-feira contou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país.

Também tivemos novidades relacionadas com o cuidado da terra e do ambiente, na qual compartilhamos uma reportagem que trata de como empresas ao redor do mundo contribuem para a perda da biodiversidade e, ao mesmo tempo, acabam colocando em risco a própria sobrevivência.

Por último, na coluna de Datas Comemorativas lembramos o Dia da Aviação Civil argentina; o desenhista Lino Palacio, e os músicos Miguel Cantilo e Rubén Juárez, além de uma homenagem ao poeta do tango Homero Expósito, com “Naranjo en flor”.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

Entre em contato

https://www.radionacional.com.ar/category/rae/portugues/

Mail: rae.julietagalvan@gmail.com

Mail/QSL: qslrae@gmail.com