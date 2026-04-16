Acompanhe o encontro desta quinta-feira

O programa da RAE em português desta quinta-feira contou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país.

Também tivemos novidades e dicas relacionadas com o cuidado da saúde e homenageamos o guitarrista Felipe Staiti, da banda de rock Enanitos Verdes, um clássico do rock argentino.

Por último, na seção Sabores Argentinos dedicamos um comentário a um prato de tradição judaica, mas que ganhou uma versão e particular popularidade na Argentina.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.