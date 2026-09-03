Acompanhe o encontro desta quinta-feira

O programa da RAE em português desta quinta-feira contou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país. O segmento incluiu uma pequena homenagem foi feita ao enorme Rubén Rada, músico uruguaio muito popular a ambos os lados do rio da Prata.

Também apresentamos novidades relacionadas com o cuidado da terra e do ambiente e, por último, na seção Artista do Dia tivemos tempo para visitar a trajetória de Luca Prodan, um músico ítalo-escocês radicado na Argentina, fundador e vocalista da banda Sumo, figura fundamental do rock argentino dos anos 1980.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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