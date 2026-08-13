Acompanhe o encontro desta quinta-feira

O programa da RAE em português desta quinta-feira contou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país e hoje, em particular, na participação de produções argentinas no Festival de Cinema Independente de Locarno.

Também revisitamos Relatos Selvagens, um dos grandes filmes do cinema argentino contemporâneo: ácido, inteligente e provocador, transforma situações cotidianas em histórias de humor negro, tensão e vingança. Com ritmo impecável e atuações marcantes, o filme argentino combina crítica social e entretenimento de maneira brilhante, revelando o lado mais imprevisível e selvagem do ser humano.

Por último, foi homenageada Rosita Melo, compositora e autora de “Desde el alma”, uma das valsas mais conhecidas do repertório popular rioplatense, criada em 1911 e transformada, ao longo do tempo, em um verdadeiro clássico.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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