Acompanhe o encontro desta quarta-feira

15/04/2026

O programa da RAE em português desta quarta-feira nos levou de passeio com o Rotas Argentinas e visitamos Lago Posadas, um destino remoto e deslumbrante na Patagônia, conhecido pelas suas águas de cores contrastantes, formações rochosas únicas e paisagens intocadas que encantam viajantes em busca de natureza virgem.

A programação continuou com o segmento Ciência & Tecnologia, apresentando novidades e achados da atividade científica e tecnológica argentina.

Por último, na seção Artista do Dia, visitamos a história de uma banda musical chamada Los Twist, que marcou os anos 1980 com seu estilo irreverente, misturando humor, estética new wave e letras satíricas que se tornaram clássicas no rock argentino.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

 

