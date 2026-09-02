Acompanhe o encontro desta quarta-feira

O programa da RAE em português desta quarta-feira começou com o segmento Rotas Argentinas, um passeio que levou os ouvintes a conhecer a Rodovia Nacional 2, a principal autoestrada argentina que liga a Cidade de Buenos Aires a Mar del Plata, uma das rotas mais movimentadas do país, especialmente no verão, quando milhões de turistas viajam para a costa atlântica bonaerense.
E encerrando, a seção dedicada a apresentar Discos Fundamentais do Rock Argentino, o destaque foi para "Almendra": o álbum de estreia (1969) da banda homônima liderada por Luis Alberto Spinetta, considerado um marco fundacional do rock argentino e um dos discos mais influentes da história do gênero no país.
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