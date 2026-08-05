Acompanhe o encontro desta quarta-feira 

O programa da RAE em português desta quarta-feira começou com o segmento Rotas Argentinas, um passeio que levou os ouvintes a conhecer a porção argentina do rio Paraná, que reúne algumas das paisagens fluviais mais belas da América do Sul. Ao longo de seu percurso, o rio atravessa extensas ilhas, bancos de areia, matas ciliares e áreas úmidas que abrigam uma rica biodiversidade. Além da beleza natural, o Paraná é um dos destinos preferidos dos amantes da pesca esportiva. Suas águas são habitat de espécies emblemáticas, como dourado, surubim, pacu e pintado, atraindo pescadores de diferentes países em busca de grandes exemplares e de experiências inesquecíveis em meio à natureza.

Na sequência, na seção dedicada à Ciência & Tecnologia, foram apresentados achados e novidades do campo da pesquisa, com destaque para os profissionais argentinos.

E, por último, um segmento musical do país: duas peças de autoria de Enrique Cadícamo, um dos maiores poetas e letristas do tango, autor de centenas de canções que marcaram a história da música popular do país.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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