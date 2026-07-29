Acompanhe o encontro desta quarta-feira

O programa da RAE em português desta quarta-feira começou com o segmento Rotas Argentinas, um passeio que levou os ouvintes a conhecer a Rota Nacional 40, uma das estradas mais emblemáticas da Argentina e uma das mais longas do mundo.

Com mais de 5.000 Km de extensão, liga o extremo sul da Patagônia ao norte andino, atravessando onze províncias e paisagens de extraordinária diversidade. Ao longo do percurso, o viajante encontra montanhas, lagos, geleiras, desertos, vinhedos e povoados históricos, além de vários parques nacionais.

Na seção dedicada à Ciência & Tecnologia, foram apresentados achados e novidades do campo da pesquisa, com destaque para os profissionais argentinos.

O encontro também trouxe uma degustação: o popular postre vigilante, versão local do Romeu e Julieta brasileiro, cujas peculiaridades foram apresentadas na seção Sabores Argentinos.

E, encerrando o programa, a seção dedicada às datas comemorativas homenageou o artista argentino Walter Malosetti, um dos melhores violonista de jazz do nosso país.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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