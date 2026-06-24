Acompanhe o encontro desta quarta-feira 

O programa da RAE em português desta quarta-feira começou com o segmento Rotas Argentinas, um passeio que levou os ouvintes a conhecer a cidade de Rosario, às margens do rio Paraná, berço de Lionel Messi e um dos mais importantes centros culturais e econômicos do país.

O programa também trouxe a seção Datas Comemorativas, onde celebramos três referências muito especiais: Carlos Gardel, símbolo eterno do tango; Lionel Messi, um dos maiores nomes da história do futebol; e o Inti Raymi, tradicional festividade andina dedicada ao Sol, que mantém vivas as raízes culturais dos povos originários da região.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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