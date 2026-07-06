Acompanhe o encontro desta desta segunda-feira

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país.

O programa também contou com a seção Terra & Ambiente, com novidades relacionadas com o cuidado da natureza e, por último, tivemos duas recordações especiais: no início de julho, a Argentina recorda duas datas marcantes de sua história recente.

Em 4 de julho de 2026, completam-se 50 anos do Massacre de San Patricio, quando três padres e dois seminaristas da Congregação Palotina foram assassinados durante a ditadura militar, em um dos episódios mais emblemáticos do terrorismo de Estado contra setores da Igreja comprometidos com os direitos humanos.

Na mesma data, o país também homenageia os 34 anos da morte de Astor Piazzolla (1921–1992), compositor e bandoneonista que revolucionou o tango ao criar o nuevo tango, deixando um legado artístico reconhecido internacionalmente.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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