Acompahe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Na sequência, apresentamos Cinema Argentino, coluna na qual apresentamos “O segredo dos seus olhos”, filme argentino dirigido por Juan José Campanella que mistura drama, romance e suspense policial ao acompanhar um ex-investigador obcecado por um caso não resolvido de assassinato. O filme explora temas como memória, justiça e amor ao longo do tempo. Aclamado internacionalmente, venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010, consolidando-se como um dos grandes clássicos do cinema argentino.

Por último, tivemos música: na seção Artista do Dia visitamos a trajetória de Gabo Ferro, um artista argentino singular, cuja obra uniu poesia intensa, sensibilidade política e uma voz profundamente humana. Com letras densas e delicadas, ele transformava canções em reflexões sobre identidade, memória e afeto, sempre com coragem estética e intelectual.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.