Acher: "Me siento cada vez más joven, con más ganas de iniciar proyectos"

La actriz y guionista, Gabriela Acher está presentando su obra “¿Qué hace una chica como yo en una edad como ésta?", un espectáculo que está presentado como una charla Ted y está dirigida a las nuevas generaciones de mujeres: de 40, de 50, de 60 y 70 años.

Acher, en diálogo con 100% Nora, se mostró sorprendida por la parida de Luis Brandoni: "fue tan abrupto, tan repentino. Luis fue un grande, lo vamos a extrañar muchísimo".

La guionista, además, dijo que "la obra busca recuperar el ADN de una generación de mujeres que ha vivido, se ha divertido y que sigue con ganas de sumar experiencias y vivir con plenitud".