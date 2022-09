Accordo Ypf - Petronas per la costruzione di un impianto di Gnl

Il governo dell'Argentina ha annunciato la chiusura di un accordo tra la compagnia petrolifera statale Ypf e la sua omologa della Malesia, Petronas, per la costruzione di un impianto offshore di gas naturale liquefatto (Gnl) destinato alla produzione proveniente dal bacino non convenzionale di Vaca Muerta. L'annuncio è stato dato giovedì dallo stesso presidente Fernandez in una conferenza in presenza dove era accompagnato dal presidente di Ypf, Pablo Gonzalez, y dall'amministratore delegato di Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik.

