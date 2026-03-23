Acciones humanitarias en tiempos de guerra: “Es una gracia de Dios poder hacer esta obra”

Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, uno de los focos principales son los bombardeos en el sur del Líbano. Debido a esto, según los datos del gobierno, más de 830 mil personas han tenido que abandonar sus casas. En Beirut, capital libanesa, misioneros católicos ofrecen un hogar para refugiados así como contención y alimentos.

Hernán Mundo, en “Segundo Round” conversó con el argentino Marcos Cabezas, de la comunidad Nazarenos Perseguidos, sobre la obra que llevan adelante junto a otros misioneros y el sacerdote Luis Montes, en el Hogar Santa Germania.

“Estamos hace poco más de tres años. Aquí llegan los más pobres de los pobres. Los que realmente no tienen nada. Hemos ayudado a más de 150 personas”. “Es una gracia de Dios poder hacer esta obra que nos gusta mucho y es algo que da muy buenos frutos”.

También, detalló que “a causa de la guerra" comenzaron a recibir refugiados lo que implica que están "ante mucha necesidad".

"Tenemos familias africanas trabajadoras que estaban en el sur de Líbano y, por los riesgos de los bombardeos, debieron dejar sus hogares”.

“Es muy triste ver estas historias pero es una gracia grande poder ayudarlas de esta manera”, reflexionó.

"Todos estos años vivimos de la providencia, no tenemos ingresos, recibimos gente sin cobrar. Nos sustentamos por las donaciones", explicó.

Atento a esta situación, quienes quieran colaborar, pueden comunicarse a través de @familianazarenalibano y @luismonteive

"Estamos necesitando más ayuda y sobre todo que recen por nosotros", concluyó.