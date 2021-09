Acciones en el Día Mundial del Embarazo no intencional en la adolescencia

“Septiembre es un mes cargado de actividades referidas a juventud y adolescencia, el 26 de este mes será el Día Internacional del Embarazo no intencional en la adolescencia y haremos una actividad a través e las redes sociales, el domingo 26, referido al Plan ENIA que es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. También en diferentes lugares de la provincia se harán abrazos simbólicos a los centros sanitarios donde se debe aplicar la ley, porque muchas veces no son amigables para quienes atraviesan una gestación, y es fundamental su contención y acompañamiento especialmente por las estadísticas negativas que tenemos en el Chaco”, dijo Liliana Ensisa, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia.

