Accidentes viales: "En Argentina controlan el 0.7 % de la población por año de alcoholemia, mientras que en Europa el control es del 20 %"

El director del Observatorio Vial Latinoamericano en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli por Radio Nacional, habló de los controles y los accidentes de tránsito en el país.

"En Argentina se controla el 0,7 % de la población por año en controles de alcoholemia, mientras que en Europa se controla el 20 % de la población por año. Finlandia llegó a controlar el 70 % de la población por año", dijo.

A su vez, Pons advirtió que los accidentes mayormente en el país se dan "los fines de semana" aunque aclaró que se dan especialmente entre "las 12 y las 18 horas". "Muchos municipios no tienen control de tránsito a la noche sábados y domingos. Como segunda medida, la mezcla de nocturnidad, cansancio, drogas, alcohol y exceso de velocidad", agregó.

"Hay muchas veces que uno asocia el alcohol solo a la conducción, y es increíble la cantidad de peatones alcoholizados que mueren también por accidente", dijo el entrevistado.