Accidente en Paraná: a la mujer atropellada debieron amputarle una pierna

En la intersección de avenida Montiel y calle Segundo Sombra, de la capital entrerriana; una mujer que cruzaba la calle de manera peatonal, fue embestida por un camión volcador, el cual transportaba arena. La mujer fue trasladada hacia el hospital San Martín. El camionero no habría notado que chocó a la herida y detuvo su marcha unos metros más adelante.

En las últimas horas, se dio a conocer que en consecuencia de las graves heridas, debieron amputarle una pierna a la mujer de 89 años.

Una vecina, dueña de un kiosco, pudo brindar a la policía cámaras de seguridad que registraron el accidente: “El camión estaba parado, la señora cruzó y el camión avanzó, al ser tan alto no la vio”, expresó “acá no respetan el semáforo, es peligroso porque en Paraná no se respeta al peatón”.