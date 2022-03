“Acampamos porque el gobierno no nos escucha”

La integrante de la Fundación Acompañando al prójimo se refirió al acampe que organizaciones sociales realizan en el centro de Resistencia: “pedimos ser escuchados, hay organismos que no lo hacen y si presentamos notas no nos contestan, y pensamos que si nos juntamos podemos tener soluciones, nosotros pedimos respuestas para atender el merendero que tenemos en Barranqueras, no hay plata que alcance y queremos ayudar a estas familias que tienen muchísimas necesidades. Nosotros acamparemos hasta que tengamos respuestas”, afirmó.

