"Aca no hay crisis"

Por Agustin Domper

El Muñeco salió a dejar en claro que, más allá de que "no hemos podido cumplir uno de los objetivos del semestre (la Copa Libertadores 2022), acá no hay crisis". "Lejos estamos de pensar que todo está terminado. No hay crisis acá, no la van a encontrar. El hincha de River no se deja llevar por cosas externas o internas que intentan desestabilizar. Lo que se construyó es más fuerte que un resultado" señalo el entrenador.

Marcelo Gallardo señalo: “Creo yo que vamos a pelear el campeonato y a recuperar puntos. Mi función es preparar el mejor equipo posible, con convencimiento. Un buen entrenador debe acompañar procesos también en los malos momentos. Lamento decirles que no hay ninguna crisis y que no van a confundir al hincha. Estoy convencido hacia dónde tenemos que ir".

Cuando le consultaron por su continuidad en River para el próximo año, Gallardo evitó dar detalles y salió al cruce de algunos detractores: "Es una pregunta que no es para ahora. Me estoy ocupando de este momento, tenemos que seguir trabajando. A veces entiendo que a algunos les moleste mi permanencia, incluso cuando no se dan los resultados. Pero se tiene que ver como un mérito en una sociedad donde todo se destruye rápidamente"

El técnico se manifestó sobre Matías Suárez: "Lo de Matías ha sido una pérdida futbolística muy grande para el equipo. Desde que llegó demostró estar en la sintonía del equipo y del hincha. Sus lesiones no le han permitido tener continuidad. Es una pérdida muy grande no tenerlo. Lo seguiremos acompañando".

Gallardo respondió sobre el supuesto pedido de los referentes de River de bajar la exigencia: "Si los Maidana, Pinola, Casco no aceptarán ser exigidos, no estarían acá... Y si hoy se convirtieron en parte de la historia de la institución es porque han tenido la voluntad de ser exigidos. Así que en relación a eso, lo reconocen como un mérito".

En relacion a la bronca con Lamolina por la roja a Aliendro contra Godoy Cruz explico: "Aliendro no toca al jugador. ¡No podés errar por tanto, nunca lo pisa! Tampoco fue para tanto lo que le dije a Lamolina. Soy un tipo temperamental y los muestro así. Estas situaciones no me enorgullecen, a veces me equivoco". El enojo de Gallardo con el arbitraje: "Hoy los árbitros tienen miles de repeticiones para ver, entonces tienen que errar mucho menos. Hubo muchos errores, y no hablo solo para con nosotros. Hicieron alarde de mucha capacitación y están fallando, y no solo hablo en contra mía.