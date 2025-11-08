Abuso sexual infantil y grooming

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó la problemática del abuso sexual infantil y el grooming, dos modalidades delictivas.

Para ello, conversaron con Roxana Domínguez, de la Asociación Civil Mamá en Línea, impulsora de la ley 26904 contra el Grooming así como del establecimiento del Día Nacional de prevención del Grooming, el 13 de noviembre.

“Nombrar a todas las víctimas, buscar las condenas y sentir esa sensación de que siempre nos abraza la impunidad ante el pedido de justicia”.

“Argentina tiene leyes muy fuertes” pero el problema “es la interpretación que hacen los que imparten justicia, los jueces”.

“Los principales desafíos es hacer evolucionar a la sociedad respecto a esta era de tecnología; los padres necesitan conocer el sistema de navegación para poder acompañar a los chicos en esto”.

“La lucha no va a declinar”, sentenció y recordó que “para denunciar está la ley 26904 y la línea 137 a nivel nacional”.

También, Ecos Criminales dialogó con el Dr. en Psicología e investigador del CONICET Santiago Resett, con especialización en ciberbullying.