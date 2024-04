Abuso sexual: anularon la absolución del catequista "Jesús" Medina

En diálogo con Radio Nacional la mamá de la víctima contó lo ocurrido en el año 2017 en la institución San José Obrero y detalló el proceder judicial en el transcurso de estos años: " Fue en el año 2017, no fuimos los únicos que denunciamos, sí fuimos los únicos que continuamos y que logramos elevar la causa a juicio, pero las demás denuncias quedaron archivadas, lamentablemente. Lo que ocurrió fue que Glenda Vidarte, que es la jueza de la Cámara número 1, que dicta la sentencia número 38, donde lo absuelve, que planteó la duda razonable que siempre es favorable al imputado. Ella, no sé en qué se basó, lamentablemente no sabemos en qué se basó, porque el acusado nunca presentó nada que a él le demuestre su inocencia. Ahora el Tribunal Superior de Justicia, a través de las juezas de la Sala Segunda en lo Criminal, María Grillo y Emilia Avalle pudieron manifestar en esta nueva sentencia, que es donde anulan la anterior, todos estos errores, entre comillas errores, porque es una jueza que tiene años realizando varios juicios, entonces no es algo que yo entienda como un error. No entiendo todavía qué es lo que pasó, pero bueno, ella cambió el orden cronológico de los hechos. Cambiar el orden cronológico de los hechos lo único que hace es favorecer al imputado. No solo cuestionó, desestimó y modificó también el testimonio de la psicóloga del equipo interdisciplinario, sino que además de eso exigió que nuestro hijo en Cámara tendría que haber llorado o demostrado más emoción" recalcó.

El abogado Pablo Vianello, quien representa a la mamá de la víctima, recurrió ante el máximo tribunal, logrando revertirlo y el catequista volverá a estar en el banquillo ante otro Tribunal de la misma Cámara del Crimen que intervino en el primero debate oral y público.

