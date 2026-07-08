Absolvieron a tres de los cuatro exjefes de la Armada acusados por el hundimiento del ARA San Juan

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz absolvió a tres de los cuatro exjefes de la Armada acusados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, condenando únicamente al excapitán de navío Claudio Villamide a la pena de tres años de prisión en suspenso.

El tribunal exculpó por unanimidad al Contralmirante Luis López Mazzeo; al Capitán de Navío Héctor Alonso y al Capitán de Fragata Hugo Correa al considerar que la Fiscalía no logró demostrar un vínculo directo de causalidad entre sus decisiones y el naufragio.

Sin embargo, Villamide fue encontrado culpable por mayoría y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional (en suspenso), por lo que no irá a la cárcel.

Si bien en agosto se conocerán los fundamentos, fuentes judiciales deslizaron que el tribunal entendió que Alonso y Correa no tenían dominio del hecho ya que no estaban en la cadena de mando. Eran asesores integrantes del Estado Mayor de la Fuerza Submarina.

En tanto, respecto de López Mazzeo la Justicia considera que no era de su incumbencia el contralor del submarino.

El veredicto puso fin al debate oral iniciado el 3 de marzo de 2026 en Río Gallegos, el cual buscaba determinar las responsabilidades penales de la cadena de mando en la tragedia que costó la vida de los 44 tripulantes en noviembre de 2017.