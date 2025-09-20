Abren un espacio virtual y gratuito para iniciarse en la coctelería

con el apoyo de la uade

con el apoyo de la uade

Fratelli Branca abrió su plataforma de formación virtual Accademia Branca, una opción libre y gratuita pensada para quienes quieren dar sus primeros pasos en el mundo de la coctelería, como parte de la celebración de los 180 años de la compañía.

Con contenidos creados por referentes de la industria y el respaldo académico de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), combina teoría, práctica y experiencias únicas para profesionalizar el oficio del bartender y abrir oportunidades de trabajo.

"En Branca reconocemos el enorme valor cultural, económico y humano que representa el mundo de la coctelería, y queremos ser parte activa en la formación de nuevas generaciones de profesionales", explicó Carolina del Hoyo, directora regional de Marketing.

Actualmente, Accademia Branca ofrece dos niveles de formación diseñados para acompañar tanto a quienes se inician en el oficio como a aquellos que ya cuentan con experiencia previa.

Nivel 1, de formación inicial: está pensado para personas que comienzan su recorrido en el mundo de la coctelería y la gastronomía.

Consiste en 12 clases ondemand dictadas por los Brand Ambassadors de Branca (Martín Olivera y Juan Luciani) y docentes de UADE, que abordan temáticas como la historia de la coctelería, técnicas básicas, mixología, hospitalidad, consumo responsable, café e infusiones.

Nivel 2, de formación intermedia: está orientado a bartenders con conocimientos previos y experiencia en el rubro.

Propone ocho clases a cargo de referentes de la industria y especialistas en áreas específicas como fermentados, clarificados, barismo, maridaje y gestión del bar como negocio.

Entre los expertos convocados se destacan Lucas Rothschild, Adriano Marcellino, Verónica Bruno, Machi Martínez, Lucas Dávalos, Agustina Román, Alex Mesquita y Eduardo Kastika.

Ambos niveles incluyen instancias de evaluación que permiten al participante avanzar en su recorrido formativo.

La propuesta se completará en 2026 con un Nivel 3, de formación avanzada, que actualmente se encuentra en desarrollo.

El proyecto cuenta con el aval académico de la UADE, cuyo cuerpo docente colabora activamente en los contenidos, masterclasses y certificaciones.

Además, se desarrollan actividades conjuntas como prácticas profesionales, visitas a la destilería de FBD y experiencias formativas integradas guiadas por los embajadores de las marcas de la compañía, enfocadas en los alumnos de las carreras de gastronomía, marketing y enología.

Por su parte, Fundación Pescar se suma con el objetivo de brindar a su comunidad una herramienta de capacitación accesible y de calidad, alineado a sus programas de inserción laboral y formación práctica.

Así, trabaja en un programa de prácticas profesionales para los egresados con mejores promedios, facilitando su conexión con potenciales empleadores del ecosistema gastronómico.

Las inscripciones están abiertas en http://www.accademiabranca.ar