Abre las puertas el 11 de febrero el Palacio Libertad y estará repleto de propuestas durante todo el año

La directora del Palacio Libertad, directora teatral y artista plástica Valeria Ambrosio, conversó con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional, donde habló de lo que se podrá ver en dicho espacio durante el 2026.

"Todos los años tenemos un eje conceptual, este será "La Transformación". Arrancamos a partir del 11 de febrero y como se lo conoce como el mes del amor, haremos un homenaje al género de las telenovelas. Tendremos charlas en las que se conversará de esa época de la televisión. Alli haremos un homenaje a Alberto Migré: al personaje y también habrá recitales con canciones de culebrones", contó.

"Habrá muestras, estarán como siempre las salas inmersivas, habrá coros y orquestas durante todo el año", mencionó Ambrosio.

"Todos los meses, hay temas que nos ordenan para contar un cuento en ese espacio. Si hay un eje, hay algo medio conducente. Por ejemplo, este es un año Borgeano, porque se cumplen los 40 años de la muerte de Borges. No haremos una muestra de él, sino que se encontrarán en todo el espacio con Borges. Primero, con la palabra, y un homenaje a nuestro poeta. En todo el Palacio, habrá un imaginario de nuestro escritor", describió.