Abre este fin de semana el Open House Buenos Aires

Martín Larrañaga, arquitecto y uno de los organizadores de Open House, Buenos Aires, dio detalles de la muestra que se realizará el próximo fin de semana en la Ciudad.

“Gracias a la voluntad colectiva abrimos mas de 140 espacios en la Ciudad en un acontecimiento que se hace desde el 2013 y al que se fueron sumando caminatas y recorridos en bicicleta” dijo al ser entrevistado por el programa Viva la Pepa.

“No solo hay propiedades por una cuestión arquitectónicas, sino porque allí sucedieron determinados hechos o por la función que cumplen, como un canal de streaming”, señaló.

La exhibición se realizará el sábado 11 y domingo 12 de octubre, y para más detalles se pueden visitar la web o el canal de Instagram de Open House.

Más información en www.openhousebsas.org