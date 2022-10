Aborto legal, seguro y gratuito

Camila tiene 28 años y dos hijos de 9 y 7 años, vive en San Miguel, provincia de Buenos Aires y trabaja en casas de familia. A fines de agosto supo que estaba embarazada de pocas semanas y decidió que iba a hacerse una IVE. Consiguió un número de teléfono en una "salita" de atención municipal y la citaron para una entrevista presencial, fue en el centro de Salud Camila Rolón también de San Miguel

El objetivo de ese encuentro fue convencerla que no aborte, lejos de acompañarla, guiarla o asesorarla, la interrogaron sobre cuánto hace que estaba en pareja, por qué no se cuidó, le sugirieron que lo piense bien porque muchas mujeres después de abortar "terminan odiando a sus propios hijos", que su vida "iba ser un infierno" y que " corría peligro". Y no conformes con esto le mostraron dos videos con imágenes de los riesgos y complicaciones de abortos y le evolución embrión/feto para que "sepa lo que iba hacer". "Te lo podemos mandar por WhatsApp así los podes ver otra vez" le insistieron. Sabía Camila que esa primera conversación debió haber sido informativa, nada más alejado.

“En todo momento quisieron hacerme cambiar de opinión. Me dijeron que me iban a acompañar y yo los tuve que volver a contactar porque nunca recibí una respuesta” cuenta Camila.

Así es que operan algunos grupos enquistados en el sistema público de salud (del que el privado no está exento, por supuesto) bajo discursos que culpabilizan a las mujeres, repletos de información falsa, mentirosa y errónea. En San Miguel, una vez más, no sólo no se le dieron garantías ni se la derivó para que puedan asistirla en todo el proceso previo, durante y posterior a su ILE: “me trataron como una criminal” dice Camila.

“No es que una va segura y tranquila de la decisión que tiene que tomar, no es que lo hace y ya está. Uno va con miedos, con dudas y ellos empeoraron todo. Yo llegué a mi casa con un ataque de nervios, no sabía con quién hablar ni a dónde recurrir y me sentía en la nada misma” cuenta Camila.

Finalmente, y por fuera del sistema local, Camila logró interrumpir su embarazo. Fue atendida por profesionales del equipo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno.

Además, Marcela conversó con Carlota Rodríguez, Directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires.

“Lo que pasa en el distrito de San Miguel no es sorpresa. Venimos hablando con el Municipio, hemos tenido reuniones. Había cerca de 50 Municipios que garantizaban la práctica y esto generaba una inequidad muy grande” comentó Rodríguez y remarcó “hoy en día de los 135 Municipios, 132 tienen los equipos que garantizan la práctica del aborto”

“En el relato de Camila hay una serie de vulneraciones e incumplimientos que pone al Municipio en una situación de violación de la ley” aseguró Carlota.

“Hay una vulneración cuando la intentan convencer y le hacen una entrevista inquisidora. Y cuando le dicen que no hay la medicación sabemos que no es así porque hay en todos los establecimientos. Hemos hecho una inversión muy grande para que eso ocurra” afirmó la funcionaria

Y en el segmento de Feminacida. Agustina Lanza comentó como sigue trabajando la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito con el testimonio de Jenny Durán quién habló sobre los obstáculos que se encuentran para el acceso a la práctica y contó cuál es la situación en las distintas provincias del país.