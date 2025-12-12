Abogado laboralista destacó que la reforma se basa en las nuevas tecnologías

Julián de Diego, abogado laboralista, señaló que “lo más importante del proyecto es que se aprobó el blanqueo y moratoria a costo cero para empresas por empleados no registrados”.

“Esto es importante para con los 8 millones que están en la clandestinidad”, destacó el letrado al ser entrevistado por el programa Viva la Pepa, de Radio Nacional.

En ese sentido, dijo también que “la mayoría de las cosas que se han incorporado ya tenían algún antecedente y ahora se generalizan” y que “en todos los países del mundo se está haciendo una remodulación en base a las nuevas tecnologías, ni a la política ni a los sindicatos”

“La política está desenfocada y en mora porque la legislación que se propone la tendríamos que tener al menos desde hace un año”, amplió.

Destacó también que “muchas de estas propuestas están en el decreto 70/23, que tanto se bombardeo, esto es para estar en línea con otros países del mundo”.

Sin embargo, advirtió que “la ley no es la que produce empleo, ya que eso lo hace el crecimiento de la economía”.

“Va a haber muchas posibilidades de que la gente se inscriba, lo podrá hacer el empresario, el empleado y el sindicato. Que va a ser de máximo un año y después no va a tener ningún perdón”, remarcó.

“La reforma nos está sacando de la banquina y poniéndonos arriba de la autopista, y ahora los que tiene que jugarse son los inversores”, insistió.

Para De Diego, “es importante que las reglas sean permanentes porque sino no hay previsibilidad que aguante”.