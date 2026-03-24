“Abogado del diablo es el mote que me pusieron por asistir a personajes de alto impacto social”

La mayor Sheila Lyall recibió a Jorge Alfonso abogado penalista y defensor, entre otros, de Carlos Robledo Puch, el preso más antiguo de Argentina.

Además es reconocido por representar casos controversiales bajo el argumento de que “toda persona tiene derecho a ser defendida”.

En la segunda parte de "Vocación Nacional" conversamos con la médica pediatra Amelia Zarauza, reconocida por su pasión y entrega en la atención de niños, en las acciones de difusión y prevención y en la docencia.

Zarauza es una de las referentes de la profesión en el país, y se ha convertido en “alma guía” para todos aquellos padres que a diario buscan su consejo profesional.

Antes de la despedida Silvia Soto, la psicóloga que con el advenimiento de la democracia impulsó el CBC Cíclo Básico Común de la carrera universitaria.

Hoy es una reconocida ambientalista y animalista que logró llevar su cruzada de protección de los carpinchos y el cuidado de los humedales de Nordelta (en la provincia de Buenos Aires) hasta las páginas del New York Times.