Abogado argentino destacó la expectativa generada por este Premio Nobel

Mauro Andreoli, abogado representante de Input Output Group, brindó desde Oslo detalles de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado.

“Ella no llegó y el premio fue recibido por Corina Sosa, su hija, quien sorprendió por su gran oratoria en inglés, con un discurso contundente”, dijo el letrado al ser entrevistado por el programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional.

“La expectativa sigue y su hija anunció que se espera que Machado llegue en las próximas horas y el Comité organizador informó que ya dejó Venezuela y que va a estar llegando a Oslo”, agregó.

“Yo no tengo recuerdo que un Premio Nobel haya generado tanta expectativa”.