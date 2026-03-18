Abogada detenida en Brasil: “Las cautelares son desproporcionadas y buscamos que vuelva a la Argentina”

La defensora en Brasil de Agostina Páez, Carla Junqueira, cuestionó el proceso judicial por presunto racismo que enfrenta la joven en Río de Janeiro y advirtió sobre la gravedad de las medidas impuestas. En diálogo con Nicolás Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, explicó que la estrategia de la defensa está centrada en lograr la revocación de las medidas cautelares.

“Nos parece que ya están desproporcionadas, porque Agostina siempre se presentó ante la Justicia y no hay riesgo de fuga”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo inmediato es que la joven pueda regresar al país.

“Queremos traerla a la Argentina y que el proceso continúe desde allí, con los mecanismos legales y digitales disponibles”, señaló.

Sobre la acusación, detalló que la fiscalía imputa tres hechos de injuria racial, al considerar que hubo tres víctimas. Sin embargo, la defensa rechaza esa interpretación.

“Entendemos que no hay pruebas suficientes y que, en todo caso, fue una única reacción bajo una fuerte emoción violenta”, indicó.

Junqueira explicó que el episodio se originó tras un conflicto en un bar por el cobro de la cuenta, lo que derivó en una situación de tensión. Según su versión, la reacción de Páez ocurrió fuera del local, luego de sentirse insultada.

Además, remarcó que las imágenes disponibles “no corroboran la denuncia” y que el caso se apoya principalmente en testimonios.

Por último, advirtió que la situación procesal implica una “anticipación de pena”. “Impedirle volver a su país de manera cautelar ya es una sanción en sí misma”, afirmó, y confirmó que el juicio tiene fecha prevista para el 24 de marzo.