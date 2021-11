Abel Pintos: “Me dedico a lo que más amo hacer”

-Quiero mucho a Radio Nacional Bahía Blanca. Lo digo siempre cuando hablo con algunas de las sedes de Radio Nacional en cualquier lugar del país –dijo Abel Pintos.

El cantante bahiense agotó las primeras 12 presentaciones de su disco “El amor en mi vida” en el Movistar Arena de Buenos Aires realizadas el mes pasado y hará presentaciones en distintas ciudades de la Argentina durante lo que queda de 2021 y en el inicio de 2022, la mayoría también ya con entradas agotadas.

Acerca de lo que recordaba de Radio Nacional Bahía Blanca agregó que “en ese auditorio fue mi primer recital multitudinario. Aunque no viera las caras de los que estaban del otro lado, estaba cantando para miles de personas”.

También recordó al payador Walter Mosegui y a su esposa Amelia. “Y a todo un grupo de varias familias que amaban la música folklórica. Lo único que querían era que Bahía y la región tuvieran un circuito de peñas. Que los artistas bahienses tuvieran un espacio y organizaban peñas y festivales. Siempre había buenos motivos para hacer un festival”.

Además habló de su forma de tuitear cuando termina un concierto: “Es un momento de quedarme un rato con una sonrisa cada vez que termino un recital. Contar cómo lo vivo desde adentro. Me dedico a lo que más amo hacer. Me siento feliz y por eso me pongo a escribir al final del show”.

Acerca de su relación con León Gieco, Abel dijo que “es el artista que todos sabemos que es y el que me dio grandes oportunidades. Lo quiero mucho y tengo mucho que agradecerle. Cuando estoy con él me la paso dándole las gracias. Yo le digo ‘el papá de todos’”.

También tuvo palabras para Mercedes Sosa: “Con ella descubrí la emocionalidad a través de la música. Yo era un niño intenso y la forma de tenerme concentrado en algo era con música. La música me hacía sentir bien. Cuando escuché a Mercedes Sosa por primera vez entendí cómo la música trabaja sobre nuestras emociones. La primera vez que lloré de emoción fue escuchando una canción de Mercedes Sosa. Me asusté y mi mamá me explicó que uno también llora de alegría”.

Además habló de su boda y de cómo resolvieron con su pareja que Jairo sea quien cante el Ave María, de su hijo y de lo que entiende que es el éxito.

Y cerró con un deseo: “Dios quiera que pronto pueda dar un concierto en Bahía”.

Escuchá la nota completa:

