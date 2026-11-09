Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en una emotiva jornada en el Cottolengo Don Orione

El reconocido cantante Abel Pintos protagonizó este lunes un momento histórico y de profunda espiritualidad al cantar ante el papa León XIV.

El encuentro se llevó a cabo durante la visita del Sumo Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido de Almirante Brown.

Allí, el Papa llamó a cuidar a los más débiles y escuchó testimonios de los residentes.

El artista interpretó su célebre canción “La Llave” en el salón principal del establecimiento. No estuvo solo: lo acompañó el coro de la institución, integrado por jóvenes y residentes del lugar, mientras los músicos se ubicaban a un costado del escenario.

León XIV presenció toda la actuación sentado junto a los miembros de su comitiva oficial. Compartió el emotivo momento con los empleados, residentes y las máximas autoridades que colmaron el salón.

Con este gesto, Pintos se convirtió en uno de los primeros artistas en sumarse a la agenda oficial del Papa en Argentina. La gira papal continuará con diversas actividades programadas en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Para inmortalizar la ocasión, el músico encargó la fabricación de tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. El destino de los instrumentos ya quedó sellado de manera simbólica.

Una de las guitarras fue entregada como obsequio directo para el Santo Padre. La segunda quedó bajo la custodia del Pequeño Cottolengo, y la tercera pasó a formar parte de la colección privada del propio cantante.

Antes de subir al escenario, Pintos no ocultó el impacto emocional y espiritual que le generaba este compromiso. Definido como un hombre de fe, calificó el acontecimiento como uno de los momentos más significativos de toda su vida.

"Estuvimos acá dando lo mejor de nosotros para que salga de la mejor manera posible", expresó el músico. "Habrá muchas emociones que canalizar, pero, al final de cuentas, queda entregarse a que sucedan las cosas. Uno propone y después Dios dispone", reflexionó.

Con más de tres décadas de trayectoria internacional, el cantante remarcó el carácter excepcional del evento al afirmar que "no pasa todos los días". También puso en valor el gran gesto del Papa al elegir un espacio con tanta carga social y de asistencia.

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole funciona desde 1935 en un predio de 50 hectáreas. Su nombre rinde homenaje a José Benito Cottolengo, creador de refugios para enfermos en Turín, y a Luis Orione, fundador de la congregación.

La institución guarda un lazo entrañable con la historia católica del país. Tras el fallecimiento de Don Orione en 1940, su corazón fue trasladado desde Europa hacia la Argentina, donde actualmente se lo venera como una reliquia.