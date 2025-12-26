Abejas, alimentos y ecosistemas: por qué su cuidado es clave para el futuro

Las abejas suelen aparecer en la vida cotidiana como un insecto temido o molesto, pero su rol dentro de los ecosistemas y en la producción de alimentos es absolutamente central. Sobre esta temática conversó Natacha Chacoff, bióloga e investigadora del Instituto de Ecología Regional (IER) del CONICET, en una entrevista con Pablo Valente en Amnesia.

Durante la charla, Chacoff explicó que los polinizadores —y en particular las abejas— participan directamente en la producción de cerca de tres cuartas partes de los alimentos que consume la humanidad. Frutas como la manzana, la pera, la ciruela, los arándanos o la palta dependen en gran medida de la polinización para desarrollarse. Sin ese proceso, no solo se vería afectada la disponibilidad de alimentos, sino también la diversidad y estabilidad de los ecosistemas naturales.

Uno de los puntos destacados fue desarmar la idea de que todas las abejas producen miel o viven en colmenas. En Argentina existen alrededor de 1.100 especies de abejas, y la mayoría son solitarias: no producen miel y nidifican en el suelo o en pequeñas cavidades. Aun así, cumplen un rol fundamental al transportar el polen entre flores, permitiendo la reproducción de las plantas.

La investigadora también se refirió a las principales amenazas que enfrentan los polinizadores en la actualidad. Entre ellas, mencionó la pérdida de hábitat natural y el uso indiscriminado de agroquímicos, que no solo pueden resultar letales, sino que también afectan la orientación de las abejas y reducen la disponibilidad de flores. En ese sentido, remarcó la importancia de integrar producción y conservación, manteniendo áreas naturales dentro de los espacios productivos.

Lejos de una mirada alarmista, Chacoff planteó la necesidad de comprender estos procesos para tomar decisiones más responsables. Pequeñas acciones, como respetar los tiempos de aplicación de pesticidas o conservar espacios verdes con flores, pueden tener un impacto directo en la supervivencia de los polinizadores.

La charla dejó una conclusión clara: cuidar a las abejas no es solo una cuestión ambiental, sino una condición necesaria para sostener la producción de alimentos y la vida tal como la conocemos.