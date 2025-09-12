Abebe Bikila, el etíope que ganó descalzo la maratón de Roma 1960

El 10 de septiembre de 1960, en los Juegos Olímpicos de Roma, el etíope Abebe Bikila escribió una de las páginas más memorables del deporte: ganó la maratón olímpica corriendo descalzo y se convirtió en el primer africano en obtener una medalla de oro.

Con un tiempo de 2h 15′ 16″, no solo se llevó la victoria, sino que también estableció un nuevo récord olímpico. Cuatro años más tarde repetiría la hazaña en Tokio 1964, transformándose en el primer atleta en ganar dos oros consecutivos en maratón.

En Primera Versión por Nacional Rock, Pablo Vázquez recordó su vida y legado, destacando cómo Bikila inspiró a generaciones enteras de corredores y puso al atletismo africano en el centro de la escena mundial.