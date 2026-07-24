A un mes del doble terremoto en Venezuela: "Los propios familiares están buscando a sus seres queridos"

Se cumple un mes de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio y que dejaron miles de víctimas, decenas de miles de desplazados y una crisis humanitaria que aún continúa. Las tareas de remoción de escombros, recuperación de cuerpos y asistencia a los damnificados siguen desarrollándose especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por el desastre.

Irene Mejías Sola, periodista en Venezuela, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió la situación que atraviesan las comunidades afectadas un mes después de la tragedia. "A 30 días aún hay personas buscando víctimas, escarbando entre los escombros para poder conseguir a sus seres queridos de la manera que sea", manifestó.

Respecto al impacto humano, señaló que la cifra oficial se ha estancado en 5.398 fallecidos, según los últimos datos emitidos el 22 de julio. Denunció que el Estado entró en una etapa de opacidad, dejando de publicar boletines actualizados sobre las víctimas, un patrón que calificó como recurrente en la gestión oficial.

La periodista destacó que el número de desaparecidos es el dato más alarmante y menos transparente, ya que el gobierno no los está contabilizando formalmente. Manifestó que registros independientes ya han censado a más de 29 mil desaparecidos.

En zonas como La Guaira, Mejías Sola describió un escenario donde los propios ciudadanos han tenido que suplantar la labor del Estado. "Son los propios familiares los que están buscando a sus seres queridos. Son los mismos familiares los que ingresan por túneles en estas estructuras colapsadas", relató sobre la desesperación de quienes buscan recuperar los restos de sus seres queridos para darles una despedida digna.

La entrevistada reveló un hallazgo dramático ocurrido recientemente: la detección, bajo una montaña de escombros, de un autobús de pasajeros con personas atrapadas en su interior. Explicó que estas víctimas no residían en los edificios afectados, sino que se encontraban transitando por el lugar al momento del colapso de las estructuras.

Mejías Sola subrayó que existe una tensa disputa entre los familiares y el Estado, que intenta avanzar con maquinaria pesada para la remoción de escombros, lo que pone en riesgo la recuperación de los restos. Sostuvo que el conflicto ya no es un tema meramente estructural, sino una lucha por la dignidad y el respeto a las víctimas.

"Aún hay personas esperando que ocurra un milagro", expresó sobre quienes mantienen la fe en encontrar sobrevivientes en La Guaira, a pesar de que organismos internacionales como la ONU ya han indicado que las búsquedas técnicas han finalizado. Manifestó que la sociedad venezolana se enfrenta a la cara más cruel de la crisis ante la falta de respuestas oficiales.