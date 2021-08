A un año del femicidio de Cesia Reinaga

Mariana Méndez, en diálogo con nuestro programa “La Juntada” brindó detalles de las actividades en pedido de justicia por Cesia Reinaga, víctima de femicidio. “Estamos llevando adelante una serie de actividades que serían este viernes 27 acá en San Salvador de Jujuy con esta marcha a las 18 horas. Nos concentraremos en Plaza Belgrano frente a casa de gobierno, para marchar en compañía de las madres y padres del dolor, madres y familiares que han perdido a sus hijas e hijos víctimas de femicidios, homicidios, de violencia en la provincia. Este 29 se va a cumplir un año de la desaparición de Cesia.

También agregó “nos parecía importante llevar a cabo diferentes actividades, no solo en Abra Pampa como lugar central, sino también en otras localidades, por eso es que arrancamos con esta semana de homenaje, en San Salvador con la marcha y lectura de los petitorios de las cosas que nos parece reivindicar, seguir exigiendo justicia, el pedido de condena, el juicio para Humberto Mendoza y Benito Agüero que son los mayores, pero también en el femicida, L. A. y su mamá, Noelia Velázquez, ex concejal de Abra Pampa, que fue destituida de su cargo por intervenir en la investigación del caso”.

En cuanto a la investigación dijo “sabemos que la investigación se ha detenido, se ha logrado identificar a testigos que han podido declarar. No se avanzaron con más declaraciones, no queremos que se encajone más, queremos que se exija a estos testigos que puedan dar más datos, sabemos que hay un lapso de tiempo que no concuerda, no hay datos que puedan dar cuenta de ese lapso de tiempo. Queremos un juicio para los dos mayores, que se impute a Noelia Velázquez porque hay testigos que la ubican en momentos claves del principio de la desaparición de Cesia, que se active una investigación y se la impute por haber obstaculizado. Queremos saber que va a pasar con el femicida, ahora él tiene 15 años”.

Continuando con el cronograma de actividades dijo “el 29 de agosto a las 11 de la mañana en Abra Pampa vamos a llevar adelante una marcha, vamos a concentrarnos en la plaza central, vamos a marchar por las calles principales; luego vamos a volver a la plaza principal para hacer el descubrimiento de una placa en homenaje a Cesia y Silvia Gutiérrez que también fue víctima de femicidio en Queta. Plantaremos un árbol y flores en un espacio de la plaza central que nos cedió la Municipalidad, y vamos a tener unas palabras de parte del padre y la madre de Cesia. A las 17 se llevará a cabo una jornada cultural en el centro cultura “Guillermo LLampa” con la proyección de un cortometraje, con pintura en vivo, un grupo de danza y música. Ese mismo día en Tilcara y La Quiaca se va a rendir homenaje a Cesia y a todas las mujeres víctimas de femicidio, de manera simultánea. El 31 en Abra Pampa, en el acto del aniversario de Abra Pampa realizaremos un paso con carteles, y realizaremos una suelta de globos” finalizó.