A un año de la muerte del papa Francisco: "Supo a estar a la altura de sus tiempos por su carácter y personalidad"

Al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, se darán una serie de misas y actos para homenajearlo en Buenos Aires. Entre los mismos, se dará una misa mañana en la Basílica de Luján, a las 17 horas, y el arzobispo monseñor Jorge Eduardo Scheinig conversó con Adrián Korol por Radio Nacional sobre su legado.

"Francisco fue una figura que le tocó un momento del mundo y de la Iglesia muy particular. A él le tocó suceder a Ratzinger, quien fue muy importante, pero Francisco llegó justo en un momento de cambios del mundo. Supo estar a la altura de los tiempos por su carácter y su personalidad", opinó.

Scheinig dijo que en la Iglesia Francisco "ha sido un referente" y que la llegada del papa León XIV sugiere una continuidad.